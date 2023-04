Por Wesley Silas

Dr. Rafael Nunes Araújo, sua esposa, Drª Thalita Laura Queiroz e o seu irmão, Dr. Daniel Nunes apresentaram aos seus clientes um moderno escritório de advocacia em Peixe. Os advogados atuam no Estado de Goiás nas cidades de Formoso e Porangatu e residem em Peixe.

“Em maio do ano de 2019 eu vim para a cidade de Peixe e, apesar de não ter parentes nesta cidade, arrisquei minha carreira de advocacia que é especializada em Direito Previdenciário Bancário e, graças a Deus hoje estamos inaugurando o nosso novo escritório com muita alegria e satisfação”, disse Rafael Nunes.

O presidente da Subseção da OAB de Gurupi, Dr, Vitor Schmitz, destacou a importância da presença dos jovens na advocacia, corresponde a quase 50% dos mais de um milhão de profissionais inscritos na OAB, considerados com um faixa profissional que tem ampliado seu espaço na vida institucional da Ordem.

“Trago o abraço do presidente da OAB/TO, Gedeon Pitaluga, e desejo votos de sucessos e já sentimos o clima deste escritório de uma família unida e, estamos à disposição em Gurupi, caso precisem. Contem sempre conosco e com a força da advocacia. O Dr. Rafael Nunes está há quatro anos atua em Peixe e a gente percebe o quanto a jovem advocacia cresce no cenário jurídico”, disse.