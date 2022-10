Por Redação

A vistoria para acompanhar o crescimento destas construções aconteceu na última sexta-feira, 7 de outubro. Dentre elas, muitas voltadas à pavimentação asfáltica como no setor Waldir Lins, onde 11 trechos de ruas foram asfaltados e também nos setores Alto da Boa Vista, Jardim dos Buritis e Jardim Medeiros, totalizando melhorias em 17 ruas destes quatro bairros. Todas ruas projetadas de forma que o escoamento de água ocorra de maneira correta durante o período das chuvas. Durante o roteiro de visitas a prefeita também aproveitou para interagir com a comunidade e recebeu agradecimentos em torno da gestão.

“Adorei há muito tempo a gente esperava por isso aqui, este asfalto para o nosso setor tá uma maravilha! Agora já vai fazer o meio fio, a sarjeta aqui para não entrar água no período das chuvas e para mim que tenho esta horta aqui na região, vai ficar muito mais fácil o acesso para os nossos clientes. Nós vamos mudar até nosso escritório para o lado da rua com asfalto. Ficou top, parabéns para esta gestão da nossa prefeita Josi,” disse seu João Carlos Zamignan, horticultor no setor Alto da Boa Vista.

A comitiva também realizou uma parada nas obras da Estação Cidadania que seguem a todo vapor. O local será o maior complexo esportivo, social e cultural da região Norte do Brasil e contou com o apoio do senador Eduardo Gomes, responsável por viabilizar os cerca de R$ 12 milhões para a realização da obra na Capital da Amizade. A Estação Cidadania contará com: um ginásio com medidas oficiais que poderá receber jogos até internacionais; um CRAS; Conselho Tutelar; campo de futebol society com grama sintética; pista de skate; salas de capacitação; um Palácio da Cidadania; cinco quiosques comerciais; playground para crianças portadoras de necessidades especiais, o primeiro do estado; academia ao ar livre; pista de basquete 3×3; um bike stop que é um ponto de apoio para ciclistas; quadra de vôlei e a primeira quadra pública de tênis do Tocantins.

“Hoje nós fizemos toda esta caminhada de vistoria de obras em Gurupi. Nós temos hoje, 17 obras em andamento. Temos recapeamento de vias, pavimentação de trechos em vários setores, reforma e ampliação da CEASA, adequações no Mercado Municipal entre outras. E nós estivemos também vistoriando nossas obras maiores, como na Estação Cidadania que é uma grande praça, onde nós vamos ter infraestrutura na área de esporte, de cultura, de assistência social. Visitamos também a Via da Integração que vai interligar a cidade de leste a oeste criando o Parque Nascente do Mutuca. Visitamos também áreas de novos projetos e isso traz para nós uma alegria muito grande! Uma alegria no sentido de que estamos executando projetos importantes que vão beneficiar o povo de Gurupi com relação a área de lazer, educação, mobilidade, agricultura familiar. E tudo isso com um único objetivo: trazer resultados positivos para nossa comunidade. Então foi um dia bastante produtivo, porque isso nos dá uma grande satisfação. É ver o resultado de algo que nós temos plantado desde o dia 01 de janeiro de 2021. Agora é continuar acompanhando estas obras, para que a partir do ano que vem, elas já possam ser entregues a nossa comunidade”, explicou a prefeita Josi Nunes.

Durante a visitação nas obras da Via da Integração que conta com quase 4 mil metros de pavimentação feitos nas ruas e avenidas estruturantes, urbanização na Avenida Contorno do Parque da Nascente do córrego Mutuca e foi avaliada em R$ 24 milhões, a prefeita ainda conversou com trabalhadores e reforçou seu compromisso com o desenvolvimento de Gurupi.

“O povo de Gurupi pode continuar esperando muito trabalho e realização de muitos projetos em todas as áreas. Então, quando nós pensamos em uma cidade, nós temos que pensar na questão de infraestrutura, que é o que nós estamos correndo atrás para recapear adequadamente nossas ruas, para que a comunidade não sofra dificuldades durante as chuvas. Mas o povo de Gurupi, no caso da educação, pode esperar um nível de excelência no processo de aprendizagem das nossas crianças, que foi o que aconteceu agora recentemente com o resultado do IDEB de 2021, nosso primeiro ano na gestão. Também pode esperar uma saúde com melhor qualidade, para saber onde pode recorrer e ter um atendimento de excelência. E o nosso povo pode esperar novas oportunidades de emprego e renda, já que os dados não mentem e nós estamos nos destacando na geração de emprego e renda no estado, com a valorização e implantação de várias empresas em Gurupi, com nossa gestão dando todo apoio e ainda pode continuar esperando bastante trabalho porque nossa gestão é humanizada e nós seguimos com diálogo com nossa população buscando atender a real necessidade dela,” frisou Josi Nunes.