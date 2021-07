Na tarde desta terça-feira (20), a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, participou de um encontro que reuniu autoridades municipais e equipes técnicas do Sebrae e Senai para discutirem a implantação de projetos que fomentam o empreendedorismo em Gurupi. Na oportunidade foi apresentado o programa Cidade Empreendedora e o projeto para implantação do Polo de Confecções do Jeans no município.

No encontro, a equipe do Sebrae apresentou aos gestores municipais o programa Cidade Empreendedora, que é uma iniciativa criada para buscar um ambiente que favorece o desenvolvimento dos pequenos negócios para estimular o empreendedorismo, contribuindo com o crescimento econômico da cidade. Dentro desse programa, está inserido o projeto de implantação do Polo de Confecções do Jeans, para tornar Gurupi um núcleo de produtos da moda.

A prefeita Josi Nunes disse que os projetos são fundamentais para Gurupi e que não medirá esforços para que se tornem realidade o mais breve possível.

“Um dos projetos que foi apresentado e que está dentro do programa Cidade Empreendedora é o Polo de confecções do jeans. Foi um projeto elaborado em conjunto entre a Prefeitura e o Sebrae e que agora vamos atrás dos recursos necessários para implantar esse Polo que já é sonho de Gurupi há muito tempo e que iremos concretizar nesta gestão”, afirmou.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Pedro Dias, garantiu que a implantação do Polo de Confecções é altamente viável no ponto de vista econômico e social.

“É um projeto que prevê a geração de cerca de 350 empregos já no seu primeiro ano de funcionamento. Além disso, é altamente inclusivo, pois os operadores e grandes beneficiários serão pessoas de baixa renda, pequenos empresários e microempreendedores de Gurupi e cidades vizinhas”, disse.

A Diretora-Técnica do Sebrae Tocantins, Eliana Castro, destacou que o objetivo do encontro foi fortalecer as parcerias, visando o fomento da economia local.

“Esse encontro serviu para chancelarmos essa parceria com a prefeita, seu secretariado e os vereadores. É o início de uma construção, onde o Sebrae entra com toda sua expertise, contribuindo não apenas tecnicamente, mas também economicamente, ajudando com metade das despesas de tudo aquilo que for realizado dentro do programa, o Sebrae está investindo município”, relatou.

A gerente regional do Sebrae, Paula Alencar, afirmou que o Polo de confecções do Jeans está perto de se tornar realidade. “Já temos um projeto escrito de captação de recursos, temos investidores e temos todo um cenário logístico favorável à nossa cidade ter um polo aqui, então traremos uma lavanderia que será âncora para termos várias confecções e várias empresas processando jeans e confeccionando na cidade gerando emprego e renda”, frisou.

Presenças

O encontro, realizado no auditório do Sebrae reuniu além da prefeita, o vice-prefeito Gleydson Nato, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Pedro Dias, secretário municipal de Juventude e Esportes, José Carlos Bessa, a Diretora-Técnica do Sebrae Tocantins, Eliana Castro, a gerente regional do Sebrae, Paula Alencar, a gerente regional do Senai, Núbia Almeida e os vereadores Ivanilson Marinho, Zezinho da Lafiche, Davi Abrantes, André Caixeta, Débora Ribeiro, Jair Souza e Rodrigo Ferreira.

Cidade Empreendedora

O programa Cidade Empreendedora, idealizado pelo Sebrae, é voltado para a gestão municipal e os micro e pequenos negócios, tendo como foco o desenvolvimento da cidade, principalmente através do empreendedorismo. O programa se organiza em 10 eixos de atuação: Gestão municipal; Lideranças locais; Desburocratização; Sala do Empreendedor; Compras governamentais; Empreendedorismo na escola; Inclusão produtiva; Marketing territorial e setores econômicos; Cooperativismo e crédito; Inovação e sustentabilidade.