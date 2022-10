Por Wesley Silas

Segundo apurou o Portal Atitude, as primeiras acontecerão nas pastas da Infraestrutura que passará a ser respondida pela ex-secretária estadual de Infraestrutura e presidente a Agência Tocantinense de Transportes e Obras, Juliana Passari que ocupará o lugar do engenheiro Elvan Leão que assumirá o cargo de vereador como primeiro suplente de Davi Abrantes. Outra mudança acontecerá na Secretaria de Comunicação que passará a ser comandada pelo experiente jornalista e ex-secretário de Comunicação do Governo do Tocantins e ex-assessor de Comunicação do deputado Eduardo Siqueira e da própria prefeita quando ela foi deputada. Mendes ocupará a vaga do jovem Fernando do Novais.

Com a saída de Passarin da Secretaria de Administração, a pasta passará a ser respondida pelo advogado Ulisses.