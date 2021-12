A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, e o presidente da Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT), Sargento Jenilson, estiveram em Brasília-DF na terça-feira, 14, na Secretaria Nacional de Aviação Civil, solicitando a inclusão do Aeroporto Comandante Jacinto Nunes da Silva no Plano Aeroviário Nacional.

Na oportunidade foram recebidos pelo Diretor de Investimentos, Eduardo Henn Bernardi, pelo Coordenador Geral de Projetos Aeroportuários, Marcio Maffili e o Coordenador Geral de Outorgas, Fabiano de Carvalho, da Secretaria Nacional de Aviação Civil, vinculada ao Ministério da Infraestrutura. O encontro também teve participação e apoio do Deputado Federal Carlos Gaguim.

Segundo o presidente da AMTT, Sargento Jenilson, foi feita uma apresentação de Viabilidade Técnica e Econômica da Implantação dos voos regulares comerciais à Secretaria Nacional de Aviação Civil, que retomou as tratativas junto ao Município de inclusão do Aeroporto no Plano Aeroviário Nacional, com possibilidade de receber investimentos por meio do PIL – Plano Nacional de Investimentos e Logística no modal Aeroviário.

“Conforme determinação da nossa Prefeita Josi Nunes e do Vice Gleydson Nato estamos buscando ampliar as atividades do Aeroporto Municipal. Com foco em expandir as operações para voos regulares conseguimos retomar as tratativas junto à Secretaria Nacional de Aviação Civil para colocar o Aeroporto de Gurupi no Plano Aeroviário Nacional (PAN) e assim podermos captar recursos para crescer a estrutura atual e atrair empresas da aviação. Com isso, os cidadãos e toda a economia regional poderão contar com rotas que possam integrar a malha Aeroviária de todos o País”, disse o presidente da AMTT, Sargento Jenilson.