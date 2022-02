por Redação

O projeto Resgate é uma realização do Deputado Federal Eli Borges, por meio de recursos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e visa resgatar a dignidade das famílias em situação de vulnerabilidade social, através de serviços como assistência jurídica; dia da beleza; atividades recreativas; triagem de título de eleitor, CPF, RG e carteira de trabalho; cursos profissionalizantes; feira das profissões; palestras; consultas e exames oftalmológicos e doação de óculos de grau.

Gurupi foi uma das oito cidades do Tocantins contempladas com a realização da ação, que está prevista para ser realizada entre os dias 14 e 17 de julho. A Prefeitura de Gurupi, parceira do projeto, viabilizará o local para a realização do evento, bem como o apoio logístico e mobilização. A expectativa é atender mais de 5 mil pessoas nos 4 dias.

Para a prefeita Josi Nunes, é mais uma parceria que a gestão integra para proporcionar benefícios à população.

“Muito importante esse trabalho realizado pelo deputado Eli Borges e sua equipe. E estamos felizes por estar trazendo para Gurupi. Vamos somar com ele nesse evento para proporcionar para a comunidade mais serviços, com destaque para a saúde, com foco nas consultas oftalmológicas. Temos certeza que a comunidade vai abraçar o projeto”, relatou.

O assessor parlamentar do deputado, Wenyson Barbosa, agradeceu a receptividade da prefeita e seu secretariado, e comentou sobre a importância do projeto. “O deputado Eli e a prefeita Josi sempre foram parceiros, e Gurupi está sendo um dos municípios contemplados pelo projeto Resgate. Vamos atender as pessoas em situação de vulnerabilidade social, que estão em busca de inserção no mercado de trabalho, com cursos de qualificação profissional, atender aqueles que tenham alguma dificuldade jurídica, e muitos outros serviços, para resgatar a dignidade das pessoas carentes”, disse.

O vice-prefeito e secretário do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher, Gleydson Nato, destacou a importância da realização do projeto para a comunidade gurupiense.

“Temos batido nessa tecla de que toda parceria que beneficie a nossa população, é importante. E a prefeita Josi Nunes, pelo seu trâmite em Brasília e relacionamento com os deputados federais, tem proporcionado isso na nossa cidade. É uma gestão participativa com todos aqueles que querem ajudar Gurupi. Estamos felizes com mais essa parceria que está surgindo”, afirmou.

Presenças

Também estiveram presentes na reunião, membros da equipe de realização do projeto Resgate, secretários e diretores municipais, e os vereadores Ivanilson Marinho e Zezinho da Lafiche.

Texto: Fernando Vieira – Secom Gurupi

Fotos: Lino Vargas – Secom Gurupi