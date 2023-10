Josi Nunes consegue libração de mais de R$ 4 milhões para via da Integração

Por Wesley Silas

Sem muito alarde a prefeita de Gurupi tem atuado com diplomacia em Brasília e em Palmas. Entre os resultados estão a recente liberação de mais de R$ 4 milhões destinados à via de integração por meio dos senadores Eduardo Gomes (PL),Professora Dorinha (UB) e do deputado de Federal Carlos Gaguim (UB) para inauguração da sua primeira etapa no aniversário de Gurupi, em uma cerimônia que terá entre os convidados a Bancada Federal, ALETO, o governador Wanderlei Barbosa e o vice Laurez Moreira.

Para liquidar mais uma medição da Estação da Cidadania no valor de R$ 2 milhões, a prefeita tem mantido boas conversas com o deputado Lázaro Botelho (PP) do ex-líder da sua sigla na Câmara dos Deputado, hoje ministro dos Esportes, André Fufuca.

Bom diálogo

Após ter uma boa conversa com o empresário Oswaldo Stival, na manhã desta sexta-feira, 20, inicia a próxima semana, na segunda-feira, 23, em seu gabinete, recebendo o Lider do PSD no Tocantins, partido do deputado Eduardo Fortes; ocasião em que ela irá anunciar a destinação de recursos, de mais de R$ 6 milhões para a revitalização do Parque Mutuca e construção da nova sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu.

Assim, a prefeita consegue exercer o principal desafio, uma bandeira em nome da “boa parceria” para iniciar 2024 de bem com a bancada federal e com o Palácio Araguaia.