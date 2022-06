por Wesley Silas

Independente de posicionamento político, a prefeita de Gurupi tem mantido bom relacionamento institucional com a bancada federal e com o Palácio Araguaia inserindo no princípio constitutivo do bem comum dos interesse público dos gurupienses.

Depois de meses em busca da liberação dos transmites para dar início da Via de Integração Mutuca Leste a Oeste a liberação da obra está livre de obstáculos e iniciará após a intervenção do senador Eduardo Gomes e do deputado federal Carlos Gaguim junto Ministério de Desenvolvimento Regional e assim a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf) pudesse liberar a primeira parcela pudesse ser liberada sem o risco de não ter continuidade devido ao período eleitoral.

“Estamos aqui em Brasília e de ontem para hoje foi muito corrido e, juntamente com o senador Eduardo Gomes e com o deputado federal Eduardo Gaguim, conseguimos a liberação da primeira parcela que corresponde R$ 20% do recurso no valor de, aproximadamente, R$ 4,6 milhões. Eles se articularam e conseguiram liberar este valor e a Codevasf já emitiu a guia de Ordem de Serviços e a partir de hoje começa a obra no valor de R$ 23 milhões que será iniciada a partir do viaduto em direção a parte oeste da cidade”, disse a prefeita.

A obra é uma reivindicação dos moradores da parte Oeste de Gurupi e atenderá os acadêmicos que estudam no Campus I da Unirg, facilitará ainda o acesso ao Hospital Geral de Gurupi que teve sua primeira etapa concluída. Para isso será ligada a parte inferior do viaduto até a Avenida Beira Rio, incluindo a drenagem no córrego Mutuca nos setores Cajueiro e São Paulo.

Estação da Cidadania

Outra obra em andamento comentada pela prefeita Josi Nunes é a Estação da Cidadania que já está sendo construída no lado Oeste da cidade, margem direita da BR-153, sentido norte sul.

“Nossas duas outras duas obras, tanto a Estação da Cidadania quanto o Ceasa as obras já estão em andamento e estamos aqui com o senador Eduardo Gomes e com o deputado Gaguim em busca da liberação dos recursos destas duas obras que já foram dadas a ordem de serviços e já iniciaram os trabalhos”.

Sobre a obra

A obra de emenda do senador Eduardo Gomes já foi licitada e está sendo investido R$ 12 milhões para construção de um ginásio de esportes com dimensão oficial (foto) e padrão internacional, quadra de tênis, quadras de futebol de areia, basquete, campo de futebol society com grama sintético, pista de skate, primeiro Bike Stop do município, pista para caminhada, ciclovia, construção da sede definitiva do CRAS Alice Barbosa da Cruz, Palácio da Cidadania (obra com salas de treinamento para formação profissional de jovens e ressocialização de menores infratores e convivência social, videoteca e brinquedoteca) e o primeiro playground sensorial do Tocantins – parquinho onde pais com filhos cadeirantes, com deficiência visual e auditiva poderem utilizar…. 5 quiosques comerciais , academia ao ar livre e banheiros públicos e uma ampla area de convivência social e estacionamento interno.

Parceria com o Governo Estadual

Apesar de estar em grupo político diferente do governador Wanderlei Barbosa, a prefeita de Gurupi fez questão de agradecer ao programa Tocantins em Frente do Governo do Tocantins que destinou R$ 2 milhões para recuperar são cerca de 2.400 metros das Avenidas Pará e Maranhão que serão recapeadas com material de alta qualidade e durabilidade, já que nestes trechos será utilizado o Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ.

“O Tocantins em Frente é um recurso do Governo do Tocantins no valor de R$ 2 milhões e uma parte dele já tinha sido liberado na ordem de R$ 600 mil. Nós agradecemos ao Governo do Estado porque já tinha sido liberado e a obra e a obra também está começando hoje. Vai ter uma primeira medição agora antes do período eleitoral para não ter dificuldade por causa da vedação do processo eleitoral para as obras”