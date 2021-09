A acompanhado do deputado federal Carlos Gaguim, a prefeita de Gurupi teve uma audiência com o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, e com o chefe de Gabinete do ministro, Hercy Ayres Rodrigues Filho que é tocantinenses de Dianópolis, para solicitar recursos para ornamentação do Natal e para o Carnaval de Gurupi.

“Estivemos hoje com o ministro do Turismo e solicitamos para ele recursos para o Natal e para o Carnaval. Para isso vamos fazer todos os projetos ainda neste ano de não dá para esperar recursos no ano que vem”, disse a prefeita ao Portal Atitude, por telefone.

Segundo a prefeita sua equipe está elaborando projetos para serem contemplados com recursos do Ministério do Turismo.

“Vamos encaminhar os projetos e vamos continuar lutando para que este projetos possam ter fontes de recursos e para isso precisamos contar com o senador Eduardo Gomes e com o deputado Gaguim para inclusão no orçamento de recursos para estas duas áreas”, disse.