Josi Nunes anuncia construção de creche em Gurupi com recursos garantidos pelo deputado Gaguim

Durante essa semana a prefeita eleita de Gurupi, Josi Nunes (PROS), esteve em Brasília onde visitou vários órgãos do Governo Federal e também participou de várias audiências com ministros de estado. A prefeita eleita esteve acompanhada do Senador Eduardo Gomes (MDB) e também do deputado Federal Carlos Gaguim (DEM), que nesta quinta-feira, 26, anunciou que vai destinar cerca de R$ 2,7 milhões para a construção de um Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) em Gurupi.

da redação

O deputado garantiu que deve empenhar o recurso ainda neste ano. “Nós essa semana, junto com o Senador Eduardo Gomes, e também a pedido do Governador Mauro Carlesse, estivemos visitando vários ministros. Ministros importantes para o desenvolvimento de Gurupi. E nós colocamos já, de imediato agora, R$ 2,7 milhões para uma creche, para cuidar de nossas crianças. Porque a meta da prefeita, além das grandes obras estruturantes, é o povo”, afirmou o deputado federal Carlos Gaguim.

Josi Nunes agradeceu a iniciativa do deputado e frisou que a parceria entre dos governos federal, estadual e municipal oportunizará grandes melhorias para Gurupi. “As visitas dessa semana foram os primeiros passos que demos, em busca de recursos para nossa cidade, para que a partir do ano que vem, possamos iniciar as ações que planejamos. E o anúncio desse recurso do deputado Gaguim, para a construção da creche, é o resultado de uma parceria de sucesso, que vai proporcionar muitas outras conquistas para nossa cidade e o nosso povo”, ressaltou a prefeita eleita.