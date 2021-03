Um circuito de oficinas de formatação de projetos culturais nos quatro cantos de Palmas, Capital do Tocantins. Essa é a proposta do Projeto CIRCUITO OFICINEIRO – OFICINA DE FORMATAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, de autoria do escritor, jornalista e gestor cultural Ronaldo Teixeira, um dos aprovados no Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), edição 2019, da Fundação Cultural de Palmas, órgão da Prefeitura Municipal de Palmas. Totalmente gratuito, sua realização, em face da pandemia, será ainda nesse primeiro semestre desse ano, em locais e datas a serem confirmadas.

por Redação

Mais informações pelo telefone (63) 9 9230-3182 ou pelo e-mail [email protected].

O projeto CIRCUITO OFICINEIRO – OFICINA DE FORMATAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS prevê a capacitação de artistas e produtores culturais das mais variadas áreas, no sentido de conseguirem colocar no papel, ou seja, formatar seus projetos culturais, dentro das coordenadas adotadas pelo Edital Promic, da Prefeitura de Palmas (TO), do ProCultura, do Governo do Tocantins, e que segue o padrão do Sistema Nacional de Cultura (SNC), além de servir para outros editais da iniciativa privada (Rumos Itaú Cultural, Vivo, Natura…). O público alvo será formado por artistas das mais diversas áreas (escritores, poetas, pintores, escultores, dançarinos, teatrólogos, artesãos e outros), bem como produtores culturais e agentes culturais do Município.

De acordo com Ronaldo Teixeira, a capacitação de artistas, agentes e produtores culturais se dará por meio de teoria e prática. “Parte da oficina é voltada para a teoria com a explanação acerca das peculiaridades de cada área específica dos editais (Literatura; Música; Teatro; Dança; Artes Plásticas; e Artesanato, etc.). E tem como objetivo situar o oficinando no teor da proposta da oficina. A segunda parte da oficina será prática, ou seja, cada um dos participantes vai colocar a mão na massa, explicando e vendendo bem o seu produto. Ao final, cada um dos participantes sairá com o seu projeto formatado e salvo num pen-drive, restando apenas que o oficinando atualize ou adeque o seu projeto quando diante de um edital específico. Exemplo: planilha orçamentária, cronograma de execução, etc.,” disse.

Ainda de acordo com o oficineiro, ele irá prestar assessoria aos participantes mesmo após o término da oficina, ajudando-os, via telefone/whatsapp/internet, a finalizarem seus projetos. “Quero poder ajudar realmente os nossos artistas que, geralmente, têm dificuldade de por no papel a sua ideia, o seu projeto. Será para mim uma alegria enorme ver a participação das pessoas interessadas. E maior ainda, daqui a alguns meses ou anos, ver vários projetos do Tocantins acontecendo estado afora”, destacou Ronaldo Teixeira.

Ronaldo Teixeira

Ronaldo Coelho Teixeira, poeta, escritor e jornalista cearense, radicado no Tocantins. Por quatro (04) vezes foi ganhador da Bolsa Maximiano da Matta Teixeira, do Governo do Tocantins (inclusive, o último edital ProCultura, de 2013, ainda não pago pelo Estado), formatando, ele mesmo, todos os projetos literários de sua autoria, como Visuautoretrato, sobre a vida e obra do artista plástico Mauro Cunha (In Memorian), que ficou como suplente (https://central3.to.gov.br/ arquivo/276254/) e Agenda Tocantina 2015 (https://central3.to.gov.br/ arquivo/276266/); Formatou e emplacou outros projetos em outras áreas para diversos artistas, como de Música, do cantor e compositor Dorivã “Folia Dourada” – Gravação de CD de Música (https://central3.to.gov.br/ arquivo/276224/) e também de Chiquinho Chokolate. Formatou o Projeto Meninos do São João, do cantor Dorivã, no edital Itaú/Unicef 2015/2016, que chegou a ser finalista em Goiânia, Goiás. (https://premioitauunicef. cenpec.org.br/finalista-e- semi/11a-edicao-2015-2016- semifinalistas/); formatou o projeto “Feira de Cá – Keila Lipe Interpreta Sucessos Tocantinenses nas Feiras de Palmas”, também aprovado no Promic 2019; formatou o projeto “Chico Fran Entre Amigos”, do referido cantor e compositor, aprovado no edital de Música da Lei Aldir Blanc no Tocantins; e também tem aprovado seu projeto “Antologia Tocantina 2021 José Gomes Sobrinho”, no edital de Literatura da Lei Aldir Blanc no Tocantins.

Participou ativamente do movimento cultural em Gurupi e no Estado do Tocantins, desde à época de Goiás, atuando como conselheiro municipal de Cultura e presidente da Associação de Artes de Gurupi (AAG). Atuou como coordenador de Arte e Cultura na Fundação Cultural de Gurupi e depois Secretaria Municipal de Cultura de Gurupi, entre 2005 e 2012, quando formatava e realizava projetos culturais dos mais diversos, como festivais de música, concursos de poesia, festejos juninos, fóruns municipais e intermunicipais de Cultura. Inclusive, emplacou um financiamento a fundo perdido de R$ 110 mil reais junto ao Governo Federal, para aquisição de equipamentos e instrumentos musicais para a Fundação Cultural de Gurupi em 2010, por meio da plataforma Siconv.

Promic

O Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), fomenta, por meio de edital, projetos artísticos, culturais e de cidadania com recursos financeiros do Fundo Municipal de Apoio à Cultura, da Prefeitura Municipal de Palmas, por meio da Fundação Cultural de Palmas. O Promic tem como objetivo fomentar, incentivar, valorizar, estimular, fortalecer, capacitar e difundir bens e serviços culturais em Palmas, patrocinando por meio de seleção pública, projetos que buscam realizar pesquisas, criação, produção e circulação de trabalhos culturais e artísticos.

Serviço

O quê: Projeto “CIRCUITO OFICINEIRO – OFICINA DE FORMATAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS”, de Ronaldo Teixeira, será realizado em Palmas pelo Promic

Como: realização de oficinas com acesso gratuito

Onde: Setor central do Plano Diretor; Região Sul (Aureny); Região Norte (Arno); e em Taquaralto, Distrito de Palmas (TO) — (a definir)

Quando: primeiro semestre de 2021 — (a definir)

Informações: (63) 9 9230-3182 / [email protected]