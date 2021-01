Por Meiry Bezerra (Ascom UnirG)

“Vivemos a era da sobrecarga de dados, e é necessário saber quais são úteis e como usá-los de forma relevante. Os conhecimentos relacionados ao Jornalismo de Dados possibilitam ao aluno a utilização de bancos de dados públicos, a análise de tendências, interpretação de gráficos, dados e tabelas, para construir conteúdos, desde pautas institucionais até grandes reportagens. As nossas formas de comunicar com a sociedade mudaram, e o curso de Jornalismo de Dados da UnirG corresponde a uma demanda atual para contribuir com profissionais qualificados”, explica a coordenadora de estágio do curso de Jornalismo da UnirG, Ma. Gabriela Melo.

O jornalista formado a partir dessa abordagem tem diferentes áreas de atuação, como a produção de conteúdo para redes sociais e plataformas digitais, televisão, rádio, jornal impresso, fotojornalismo, assessoria de comunicação, assessoria política e ainda a redação em agências de propaganda.

A matriz curricular do curso foi alterada para acompanhar as atualizações do mercado. “Ao mesmo tempo em que continuará compreendendo as disciplinas básicas como radiojornalismo, telejornalismo, produção multiplataforma e teorias do jornalismo, outras abordagens foram incorporadas, como ambientes digitais e comunicação colaborativa, dados e jornalismo na internet, design e interface nas mídias digitais”, detalha a coordenadora.

Estrutura e corpo docente

O curso conta com laboratórios próprios, sendo um estúdio de televisão e outro de rádio, com os equipamentos necessários para o desenvolvimento de habilidades durante as disciplinas. Cada estúdio conta com um apoio de técnicos habilitados.

Todos os professores do curso possuem titulação de Mestre, com experiência de mercado e acadêmica, livros e artigos publicados com autoria própria, pesquisas científicas em andamento e projetos de extensão.

As inscrições para o vestibular agendado estão abertas, ao custo de apenas R$ 20, no endereço www.unirg.edu.br/vestibular.