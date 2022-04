por Redação

Em outra propositura, a parlamentar sustenta, a pedidos de ONG´s de Palmas, a importância de ampliação dos serviços de castração de animais, tendo em vista que o número de atendimentos encontram-se defasados, bem como a implantação da castração de fêmeas, o que ofereceria resultados mais promissores para o controle populacional das espécies em situação de rua.

Janad requereu ainda, em caráter de urgência, que a prefeitura, por meio de seus órgãos competentes, firme convênios com clínicas veterinárias e faculdades com cursos de medicina veterinária, para que as mesmas ofereçam atendimentos gratuitos aos animais domésticos e silvestres, trazendo benefícios também para a população com a diminuição de doenças.

Entre os requerimentos apresentados, Valcari também cobra do Poder Executivo o cumprimento da Lei Sansão n° 14.064/20, que visa proteger animais que sofrem maus-tratos, intensificando a sua devida fiscalização por meio da Guarda Metropolitana Ambiental e ampliação do disk denúncia e outros meios que ajudem a garantir o cumprimento da Lei.