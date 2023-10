Jalapão: Comunidade de São Félix do Tocantins ficam sem os serviços dos Correios

Por Wesley Silas

Segundo publicação institucional dos Correio sua missão é, ou seria, “um verdadeiro balcão de serviços ao cidadão que vão desde o envio e recebimento de cartas e encomendas nacionais e internacionais até a logística integrada, passando por serviços financeiros e de conveniência”. No entanto este princípio não está sendo atendido pela população de São Félix do Tocantins que chegaram a ficar até 15 dias sem os serviços.

A população de São Félix do Tocantins está indignada com as falhas no atendimento da agência dos correios da cidade. De acordo com os moradores, a agência encontra-se praticamente fechada e funciona de forma precária deixando os usuários sem atendimento continuo.

Segundo uma moradora local, que não quis se identificar, a agência chega a ficar 15 dias ininterruptos no mês sem atendimento, o que prejudica todos aqueles que precisam resgatar uma encomenda ou um cartão bancário.

“Só existe um funcionário e este só aparece poucas vezes no mês e ninguém sabe seu paradeiro para buscar solução de suas necessidades”, relatou ao Portal Atitude.

Muitos moradores da cidade dependem do serviço do correio, pois trabalham com revenda de mercadorias adquiridas on-line (e-commerce). “Muitos destes moradores têm reclamado as autoridades locais, inclusive na ouvidoria dos Correios e não obtém respostas nem solução para o problema”.

Um dos moradores locais reclamou a nossa reportagem que votou no @lula para presidente na esperança de que a região iria receber estes serviços do Governo Federal com melhor qualidade, mas até agora nada aconteceu. Na região do Jalapão Lula obteve 80 por cento dos votos na eleição passada.

São Félix do Tocantins se situa no Jalapão e recebe milhares de turistas que também não conseguem acessar os serviços do órgão com regularidade.

Nossa reportagem entrou em contato com a administração regional dos Correios no Tocantins que em nota disse que “o empregado que trabalha na agência do município de São Félix do Tocantins está afastado por motivo de saúde. Dessa forma, a prestação dos serviços de atendimento e de entrega ficou comprometida nos últimos dias. A empresa está acompanhando o caso. A expectativa é que a situação se normalize em breve”.

Em seguida lamentou os transtornos causados à população local.