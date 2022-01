por Redação

A formalização do credenciamento ocorreu durante reunião na sede do IOP em Palmas. Participaram a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, o presidente do Ipasgu, Zander Guimarães, o diretor-geral do IOP, Everson Vaz Junior, e os vereadores Ivanilson Marinho, Leda Perini, Mateus Monteiro e Rodrigo Ferreira.

Com o credenciamento do instituto, os servidores e segurados do plano terão a disposição atendimentos especializados em Ortopedia, Neurologia, otorrinolaringologia, e suas subespecialidades, além de atendimentos de urgência 24 horas, no pronto socorro da unidade.

Para a prefeita Josi Nunes, a concretização da parceria foi um grande passo para tornar o Ipasgu cada vez mais referência em assistência.

“O IOP é uma instituição de muita credibilidade. Por isso estamos abrindo essa fronteira para que nosso servidor tenha acesso a qualquer tipo de serviço na área da saúde mesmo que não esteja em Gurupi. É uma conquista e um grande avanço, fazendo com que nosso serviço seja cada vez mais humanizando”, afirmou.

Segundo o presidente do Ipasgu, Zander Guimarães, com o credenciamento do IOP, especialidade que há mais de 10 anos não estava sendo oferecida pelo plano, que é a neurologia, retorna. “Foi uma determinação da prefeita Josi Nunes ampliarmos nosso quadro de prestadores de serviço. Então iniciamos essa negociação com prestadores fora de Gurupi e hoje damos essa retribuição aos servidores com especialidades que há mais de 10 anos o Ipasgu não oferecia, que é a neurologia. Estamos empenhados no crescimento do Instituto para que o servidor cada vez mais tenha serviço de qualidade quando houver necessidade”, destacou.

O diretor-geral do IOP, Everson Junior, ressaltou a importância da parceria, tanto para os servidores, quanto para o hospital.

“O IOP tem esse interesse em ajudar a população na região Norte do País e, Gurupi, sendo uma das cidades que é referência do Tocantins, faz todo sentido para nós criarmos essa parceria com o município e atender os servidores da prefeitura. Para nós é muito importante essa parceria. Temos aqui um hospital preparado para atender com excelência aos beneficiários e foi uma honra assinar essa parceria”, comentou.

Durante a reunião, a prefeita Josi Nunes comentou ainda que o crescimento do Ipasgu tem motivado a procura de outros municípios para aderirem ao plano de Gurupi. Inclusive, deverá estreitar as tratativas entre a gestão e a câmara de vereadores sobre as possibilidades legais de viabilizar a parecia com outras prefeituras.

Estrutura

O IOP dispõe de uma estrutura moderna, com centro cirúrgico, salas de internação, Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e Pronto Socorro 24 horas. O hospital conta ainda com o único Centro de Tratamento Especializado em neurologia do Estado.