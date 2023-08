Share on Twitter

Por Redação

A prefeita Josi Nunes destaca a importância da qualificação profissional como meio para impulsionar o desenvolvimento econômico do município e enfatiza que a medida vai proporcionar novas perspectivas aos moradores de Gurupi.

“Nosso objetivo é levar aos quatro cantos da cidade, cursos de qualificação para a comunidade. Com isso, a mão de obra da nossa cidade é aprimorada, gerando assim novas perspectivas de trabalho, negócios, e consequentemente, mais renda para a população”, disse.

A secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, Cristina Donato, ressaltou a estratégia de oferecer esses cursos diretamente nos CRAS, o que simplifica o acesso da população e torna mais conveniente a participação nos cursos de capacitação. “Estamos levando os cursos para mais próximo da população, pois os CRAS ficam nos bairros, então os interessados terão uma unidade mais próxima da sua casa para poder participar”, explicou.

Cada CRAS do município está ofertando dois cursos com 20 vagas cada, totalizando 120 vagas. Confira os cursos oferecidos em cada unidade e a data de início das aulas:

CRAS Alice Barbosa da Cruz (Alto da Boa Vista):

– Design de sobrancelha e embelezamento dos cílios (Início do curso: 09/10)

– Técnicas de depilação (Início do curso: 11/09)

Cursos CRAS Nezinho Guida (Vila Íris):

– Maquiagem para festas (Início: 11/09)

– Penteados e Maquiagem para eventos (Início: 11/09)

Cursos CRAS Vila Nova:

– Penteado e Maquiagem para eventos (Início: 21/09)

– Técnicas de depilação (Início: 02/10)

Inscrições

A documentação necessária para a inscrição é composta por cópias do RG, CPF e Comprovante de Endereço. Os interessados podem realizar suas inscrições dirigindo-se ao CRAS mais próximo de sua localidade. As inscrições estarão abertas até a data de início das aulas de cada curso ou até esgotarem as vagas, portanto, a Secretaria alerta para que os interessados procurem o CRAS da sua região o mais rápido possível.

Endereços

CRAS Alice Barbosa da Cruz: Rua Daniela Oliveira Ribeiro, nº 1462, Setor Alto da Boa Vista;

CRAS Nezinho Guida: Rua H, nº 149, Setor Vila Íris;

CRAS Vila Nova: Rua 20, entre as Ruas 09 e 10, Setor Vila Nova.