Quem não lembra que em Gurupi era só chover que o trecho próximo ao Mutuca alagava? Era uma série de transtornos a quem mora próximo a região e para quem precisava transitar pelo local. Mas isso é um problema do passado, graças as obras de drenagem de águas pluviais que foram feitas ainda em setembro. Nos últimos dias tem ocorrido chuvas intensas e em níveis volumosos, mas em nenhum momento foi constatado alagamentos no local.

O serviço foi feito com recursos próprios e em parceria com empresários como o do Shopping Center Araguaia, do Grupo Atacadão Dia a Dia, e também com o auxílio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), e executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

“Essa obra de drenagem ajudou bastante para a segurança no tráfego de veículos, pedestres e principalmente para a saúde, pois a água pluvial ou servida, ficava empoçada por dias e isso era prejudicial tanto para a saúde das pessoas, quanto para a pavimentação que não resistia”, expôs o secretário.

A prefeita Josi Nunes comemora esse avanço. “No início deste ano foram vários transtornos com alagamentos e tivemos que tomar providências. Um dos grandes problemas que temos em Gurupi é a drenagem, chove empoça água, invade casa, invade empresas e esta obra que foi feita na região da Vila Guaracy pôs fim a este problema nesta região”, disse explicando que o planejamento é realizá-lo em outras partes da cidade e, assim, minimizar este problema que afeta outros pontos de Gurupi.

Também foi realizada no decorrer do ano e de forma rotineira a limpeza dos bueiros, o que tem facilitado a circulação da água das chuvas, assim minimizando transtornos a quem precisa trafegar pelas vias de Gurupi.