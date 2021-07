por Wesley Silas

Na gestão pública a crítica sem aviltamento é indubitavelmente um direito democrático da sociedade e o bom diálogo, sem mediocrização politiqueira, faz parte da construção do bom relacionamento, seja nos interesses coletivos ou individuais para o bem comum de toda sociedade.

Enquanto, a alça viária de Gurupi continua travada por falta de uma ação forte no Governo Federal por líderes da bancada federal do Tocantins no Congresso Nacional, a continuação da BR-242 por meio da Rua 13, ligando a Avenida Goiás até a BR-153, continuará gerando problemas na pavimentação asfáltica provocados pelo excesso tráfego de veículos pesados pelo centro de Gurupi, assim como acontece com as intervenções da BRK-Ambiental que deixou boa parte das ruas e Avenidas de Gurupi como ‘colchas de retalhos’.

A Prefeitura de Gurupi determinou por meio da portaria nº 047/2021, publicada no dia 9 de julho, a interdição das vias Av. Livre, Av. Goiás e Rua Delfino Aguiar (Rua 13) seguimento da BR-242, no centro urbano de Gurupi, para a realização de recapeamento da malha asfáltica, que inicia nesta segunda-feira, 12. Logo após a públicação da portaria, um grupo de empresários pediram à ACIG agir como interlocutora com o município no sentido de não prejudicar ainda mais o comércio, pois, segundo eles, desde o início da pandemia tem sofrido prejuízos por serem obrigados cumprir decretos municipais nas gestões do ex-prefeito Laurez Moreira e agora da prefeitura Josi Nunes que limitaram os dias e horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais no sentido de estancar o crescimento do contágio da Covid-19 no município.

Atendendo as reivindicações de parte de seus associados, o presidente da ACIG, Jair Sakai, disse ao Portal Atitude que a entidade irá formar uma comissão para debater com a gestão pública a melhor maneira de execução da obra, sem provocar prejuízos.

“Hoje não estou em Gurupi, mas desde sexta-feira, 09, quando tivemos conhecimento da portaria, temos falado como o presidente da AMTT, Sargento Jenilson. Já falei com o nosso vice-presidente da ACIG, Belchior Cavalcante, que marcará uma reunião com o Jenilson e os responsáveis pela obra para estarem executando-a da melhor forma e não prejudicar o comércio, visto que a Avenida Goiás é a principal via comercial de Gurupi”, disse Jair Sakai.

Gradualmente interditadas

Segundo o presidente da Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT), Sargento Jenilson, o fechamento será feito de forma gradativa, entre os dias 12 e 24 de julho, conforme explica o documento. “Portanto, no que tange às vias que serão interditadas, na medida em que as obras avançarem, iniciando na Avenida Livre, percorrendo a Rua Delfino Aguiar (Rua 13) sentido Leste-Oeste, assim que houver o alcance do cruzamento da Av. Goiás sentido Norte- Sul até o trevo sul de acesso da cidade, cabe dizer, que nos períodos descritos, as vias serão gradualmente interditadas”.

Segundo o Sargento Jenilson, o trabalho de orientação da comunidade sobre essa ação já está sendo realizado pelos agentes da AMTT. “Estamos desde o início da Semana notificando as empresas de transportes de entulhos e que fazem uso das vias públicas, assim como estabelecimentos que estavam com alguns objetos obstruindo as vias”, disse.

Parceria entre Prefeitura e DNIT

Conforme o Decreto, o fechamento atende uma parceria entre o município e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) que têm a empresa Fratello Engenharia e Serviços, coordenada pelo engenheiro Mizael Matheus, responsável pela execução do trecho de 7 mil metros, previsto para ser realizado em duas etapas.

Confira no link a seguir a íntegra da Portaria: PORTARIA 047/2021.