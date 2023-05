Por redação

O Instituto Presbiteriano Araguaia (IPA) foi fundado no ano de 1963, cinco anos depois de Gurupi ser emancipada, e, com a nomenclatura de Escola Evangélica Presbiteriana no início da sua criação oferecia educação para as séries iniciais do 1º ao 4º ano do ensino fundamental. Para homenagear a história e o papel do IPA na educação e na formação de milhares cidadãos de Gurupi, a Câmara Municipal de Gurupi, por meio do vereador Zezinho da Lafiche irá promover nesta sexta-feira, 25, uma Sessão Solene em comemoração aos 60 anos desta instituição que tem o fundamento na Bíblia, considerada a única regra de fé e prática.

A atuação da Igreja Presbiteriana do Brasil é marcante também na educação, através de instituições de ensino de excelência e reconhecimento internacional, como a Universidade Presbiteriana Mackenzie, o Instituto Presbiteriano Gammon, entre outras. Por causa da sua ênfase na Escritura Sagrada e na boa teologia, os reformados têm dado grande valor à educação, tanto para as pessoas em geral, quanto para os seus pastores – os ministros da Palavra.

Durante esses sessenta anos presente na sociedade gurupiense, o Instituto Presbiteriano Araguaia tem auxiliado seus alunos, procurando sempre solucionar os problemas e superar as dificuldades, valorizando a diversidade e conseguindo a estima da comunidade através do ensino de qualidade que oferece.

O Instituto Presbiteriano Araguaia atende atualmente um total de 1.091 alunos, incluindo alunos de municípios vizinhos. Atualmente seu funcionamento é do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental Anos Finais e 1ª a 3ª série Ensino Médio nos turnos matutino e vespertino.

A concepção filosófica é baseada na filosofia cristã a qual é teísta e fundamenta-se nos pressupostos bíblicos como a única fonte do propósito do mundo e do sentido da vida, com objetivo maior de promover a glória de Deus, centrada na Pessoa de Jesus Cristo. À luz de tais considerações, cabe situar a presente proposta filosófica educacional no contexto da cosmovisão cristã reformada, pois é a proposta filosófica educacional que identifica o tipo de pessoa que se pretende formar, já que o entendimento filosófico correto pode permitir ao educador fazer a distinção entre as ideias que podem levar os estudantes a falsas conclusões, daquelas que lhes darão acesso a uma vida de veracidade e realizações.

A referência desta Unidade Escolar, na esfera social, vem buscando encorajar o estudante no desenvolvimento do espírito de solidariedade, autodisciplina e respeito para consigo mesmo e para com o outro, incentivando-o a ser um cidadão consciente de sua participação na construção de uma sociedade mais justa, diferenciando assim o seu processo educacional.

Origem

As igrejas presbiterianas são oriundas da Reforma Protestante do século XVI, sob forte influência do teólogo francês João Calvino (1509-1564). John Knox (1505-1572) é o fundador da Igreja Presbiteriana, porque ele levou o Parlamento da Escócia a abraçar a Reforma em 1560. A primeira Igreja Presbiteriana, a Igreja da Escócia, foi fundada como resultado disso. Na Inglaterra, Escócia e Irlanda, as igrejas reformadas que adotaram uma forma de governo conciliar em vez de episcopal ficaram conhecidas como igrejas presbiterianas. Mais tarde se tornaria também uma grande força religiosa entre os colonizadores da América do Norte