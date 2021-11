por Redação

A Minerva Foods, líder em exportação de carne bovina na América do Sul e uma das maiores empresas na produção e comercialização de carne in natura e seus derivados na região, realizou a doação de 200 kg de carne bovina para instituições sociais de Araguaína/TO, como parte da campanha ‘Carne do Bem’, realizada em apoio à XVI Semana Tecnológica do município.

Como apoiadora do evento, a Companhia contribuiu com a doação 1 kg de carne bovina para instituições sociais da cidade, a cada participante inscrito. Ao término, a Minerva Foods destinou o total para quatro instituições da cidade: Casa do Idoso Sagrado Coração de Jesus, Colmeia da Amizade Cantinho do Vovô, Casa Terapêutica Bom Pastor e Casa de Acolhida Traoni Dom Carlos.

Realizada de 13 a 15 de outubro, a XVI Semana Tecnológica faz parte da programação da Exposição Agropecuária de Araguaína (EXPOARA), promovida pela prefeitura municipal com apoio de empresas do setor agropecuário.

No evento, grandes nomes do agronegócio ministraram cursos, palestras, oficinas e debates com foco em tecnologia e inovação no campo. A programação contou com uma plataforma de negócios para expositores, além de expedições de campo, rodeio, provas de tambor, apresentações musicais e leilão.

Sobre a Minerva Foods

A Minerva Foods é líder em exportação de carne bovina na América do Sul e atua também no segmento de processados, comercializando seus produtos para mais de 100 países. Além do Brasil, a Minerva Foods está presente no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, na Colômbia e no Chile. A empresa atende a cinco continentes com carne bovina e seus derivados e opera, hoje, 25 plantas de abate e desossa, 16 escritórios internacionais, 14 centros de distribuição e três plantas de processamento.