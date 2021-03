Share on Twitter

O inspetor Osvaldo Silva Araújo faleceu em Gurupi, vítima da Covid-19. Em nota, a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, externou condolências aos amigos e familiares e lembrou que em menos de 15 dias a Guarda Metropolitana de Palmas perdeu duas pessoas.

por Redação

Em nota, a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, afirma que os dois últimos dias a apreensão tem tomado conta de todos diante ao avanço assustador da Covid-19.

“Foi com imensa tristeza que recebi a notícia da morte do Inspetor Osvaldo Silva Araújo, o nosso “Comandante Osvaldo”, membro da honrosa Guarda Metropolitana de Palmas, que faleceu em Gurupi, vítima da Covid-19. Querido na corporação e na sua comunidade, Osvaldo dedicou sua vida à família, foi um amigo leal e um servidor dedicado. A sua partida será sentida por muitos” diz a nota.

A prefeita externou condolências a a esposa do inspetor, “Maria do Procópio Silva, aos familiares, amigos e a todos os seus colegas da Guarda Metropolitana de Palmas, que em menos de 15 dias se ressentem da perda irreparável de dois de seus quadros, vítimas dessa doença invisível com a qual ainda não aprendemos a lidar”.

Nota de Pesar – Morte do Inspetor da GMP Osvaldo Silva Araújo

Nesse momento de dor, que possamos nos unir em orações pelos que partem e por todos nós que ficamos, e temos o dever de lutar para que as perdas dolorosas não afetem mais tantas famílias. Comandante Osvaldo, obrigada por tudo, você foi um homem honroso. Descanse em paz.

Cinthia Ribeiro

Prefeita de Palmas