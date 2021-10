Share on Twitter

Por Redação

O prazo para o interessado em inscrever-se no processo seletivo para Medicina da Universidade de Gurupi, em Paraíso do Tocantins, para primeiro semestre 2022, termina nesta quarta-feira, 06. São ofertadas 60 vagas e a inscrição tem o custo de R$ 350.

As provas serão aplicadas, preferencialmente, em Paraíso do TO, em 31 de outubro, a partir das 09h.

No certame, 80% das vagas são destinadas a Ampla Concorrência, 10% são para candidatos inscritos na Cota Enem, e 10% para Cota/Escola Pública.

Na realização do vestibular, os candidatos deverão obedecer ao protocolo de prevenção adotado pela UnirG para a prevenção de novos casos de Covid-19.

Para mais informações acesse o site www.unirg.edu.br/vestibular/paraiso