por Redação

A semana começou com clima instável e a previsão é de novas pancadas de chuvas na Capital. Conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há um risco de chuvas intensas para cidade e região nas próximas horas. O alerta de perigo potencial teve início às 11 horas desta segunda-feira, 22, e segue até às 11 horas nesta terça, 23.

Ainda de acordo com o alerta, as pancadas de chuvas podem registrar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h.

A Defesa Civil de Palmas, em seu mais novo boletim com os dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), também aponta grandes possibilidades de chuvas para esta terça, 23, e a próxima quarta, 24. Os termômetros irão variar com 31 ºC de máxima e de mínima 23 °C. O tempo deve permanecer instável, com muitas nuvens carregadas e presença isolada do sol em alguns momentos do dia, mas as chances de chuvas são de 90%.