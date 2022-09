Por Wesley Silas

A partir das 02h da madrugada do próximo sábado, 03, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Cariri-TO estará promovendo uma romaria ao santuário da Abadia em Gurupi, ocasião em que os fies católicos andarão 18 quilômetros para mostra sua devoção. Em Gurupi, ele se unirão a centenas de fies de várias cidades do Tocantins para participarem de uma carreata que acontecerá às 8h com saída da Avenida Pará, em frente ao Centro Administrativo da Unirg e percorrerá as ruas e avenidas da cidade.

“Serão 15 dias de festejos e começa agora no dia 01 e segue até o dia 15 de setembro. Na madrugada do sábado vai sair um grupo de romeiro saindo de Cariri-TO a pé e vamos ter carreata e procissão”, disse o padre da Paróquia Santuário Nossa Senhora da Abadia, Adriano José Ferreira da Silva.

Segundo a padre, a elevação da Paróquia Nossa Senhora da Abadia para o status de Santuário aconteceu após relatos de graças alcançadas e também ficará marcado como uma fonte de fomento ao turismo religioso, levando em conta que este Santuário será o segundo da diocese de Porto Nacional; o primeiro é o Santuário do Senhor do Bonfim, localizado no município de Natividade.

“O santuário foi criado no ano passado justamente pelos relatos de graças alcançadas pela intercessão da Nossa Senhora da Abadia. Aos poucos este movimento está começando a surgir e tem vindo devotos, romeiros e já temos informações de pessoas que vêm das cidades de Peixe, Brejinho de Nazaré, Taguatinga-TO, Cariri-TO, Palmas e Porto Nacional. É um movimento que está surgindo que tem movimentado a fé dos católicos e pode ajudar também na questão do turismo religioso fazendo com que aumente a economia na cidade; por exemplo, as pessoas que vem de Taguatinga vão se hospedar nos hotéis de Gurupi”, disse o padre.

Confira a programação: