Por Redação

A Infraero é uma empresa brasileira, vinculada ao Ministério da Defesa, que administra aeroportos. A proposta da Infraero é assumir a gestão do aeroporto Municipal Comandante Jacinto Nunes da Silva, com foco no desenvolvimento regional.

Durante a reunião, Rodrigo destacou a importância de um aeroporto para a cidade, incluindo o desenvolvimento econômico, atração de novas empresas, geração de emprego e renda, fomento das atividades comerciais e turismo.

A prefeita Josi Nunes ressaltou que vem pensando muito em uma maneira de fazer funcionar de maneira mais eficaz o aeroporto da cidade e contar com parcerias é muito importante. “Nosso objetivo é fomentar o desenvolvimento da região e atrair investidores”, explicou.

O presidente da Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT), Sargento Jenilson, enfatizou que a gestão municipal quer realizar melhorias aeroportuárias para que o desenvolvimento seja implementado. “Nossa região tem um potencial enorme para o agronegócio, para o turismo, e se tivermos um aeroporto funcionando esse potencial pode ser melhor explorado”, defendeu.

No decorrer da reunião ficou alinhado que a Infraero encaminhará à Procuradoria Geral do Município a minuta da proposta de serviços a serem executados pela mesma, caso seja feito um contrato, e no dia 7 de março o grupo se reunirá novamente para discutir a proposta.

A prefeita também já alinhou uma visita da equipe técnica da Infraero ao aeroporto de Gurupi, para a segunda quinzena de março, para uma análise das condições do aeroporto da cidade, e assim, planejar um projeto de execução.

Além da prefeita Josi Nunes, do presidente da AMTT, Sargento Jenilson, ainda participaram da reunião online, a Procuradora de Município Celma Milhomem, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Pedro Dias, Presidente da AGD, David Garcia, os vereadores, Jair Sousa, Leda Perini, Ivanilson Marinho e representantes da Infraero.

Informações da Prefeitura de Gurupi