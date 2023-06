Por Redação

O evento será aberto para participação de toda a comunidade, lideranças políticas e empresários, e a prefeita Josi Nunes reforça o convite para a solenidade que será um marco para o desenvolvimento de Gurupi e região.

“Será um momento significativo para Gurupi. A parceria com a Infraero trará grandes benefícios para a cidade, pois vai impulsionar a economia local, melhorar a infraestrutura aeroportuária de Gurupi e fortalecer a cidade como um polo regional. Por isso, a participação da comunidade e dos empresários é fundamental para que Gurupi possa alcançar novas oportunidades e voos mais altos”, convidou.

A Infraero foi contratada pela Prefeitura de Gurupi, no dia 02 de junho, onde a prefeita Josi Nunes e o presidente da companhia, Rogério Barzellay, assinaram o acordo em Brasília. Com isso, a empresa vai assumir a gestão e operação do terminal. Os serviços a serem prestados pela Infraero incluem a gestão administrativa e operacional do aeroporto, com o gerenciamento das tarefas de rotina essenciais ao seu funcionamento e o atendimento aos requisitos estabelecidos nas legislações vigentes.

A Companhia também ficará responsável pela realização de fiscalização operacional, vistorias e inspeções bem como por atividades de segurança aeroportuária, meio ambiente, manutenção preventiva, comerciais e financeiras, Tecnologia da Informação (TI), entre outras. O prazo para prestação dos serviços é de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período até o limite de 60 meses. A previsão é que a Infraero inicie suas operações no Aeroporto Municipal Comandante Jacinto Nunes a partir do dia 1º de julho.