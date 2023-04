Por Wesley Silas *

O Brasil detém a quinta posição no ‘ranking’ de países com maior índice de acidentes de trânsito em nível mundial, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e no mês que antecede o Movimento Maio Amarelo que neste ano comemora 10 anos e terá campanha que traz como tema central: “No trânsito, escolha a vida”, o vereador Colemar da Saborelle, (Podemos), solicitou à prefeitura de Gurupi, para que seja reforçada a campanha de conscientização no trânsito na cidade.

Números

O pedido do vereador tem como objetivo reduzir o número de acidentes de trânsito que tem ocorrido com frequência no município. Segundo dados da Polícia Militar de Gurupi (4º BPM) no ano de 2022 foram registrados em Gurupi 410 acidentes com vítimas, 17 com mortes e 401 ocorrências sem feridos. Esse ano em Janeiro e Fevereiro já são 64 com vítimas feridos, dois acidentes com mortos e 68 sem feridos. De acordo com o departamento Estadual de Trânsito de Tocantins (Detran-TO), em 2019 foram registrados cerca de 4.500 acidentes de trânsito, dos quais 369 resultaram em mortes.

A campanha de conscientização proposta pelo vereador deverá envolver ações educativas e de fiscalização para garantir maior segurança nas ruas da cidade. O objetivo é sensibilizar os motoristas e pedestres sobre a importância de respeitar as leis de trânsito e adotar medidas de segurança, como o uso do cinto de segurança, capacete e evitar dirigir após a ingestão de bebidas alcoólicas.

O vereador Colemar da Saborelle acredita que a conscientização é fundamental para evitar acidentes e promover um trânsito mais seguro na cidade. “É preciso que as pessoas tenham a consciência de que o trânsito é um espaço coletivo e que cada um precisa fazer a sua parte para garantir a segurança de todos”, afirmou o vereador.

Remodelar o DPVAT representa mais gastos dos motorista no DETRAN

No final do mês de março, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) deve voltar a ser cobrado dos motoristas a partir de 2024.

“Nós precisamos refazer os modelos do DPVAT e reconstruir um novo DPVAT, com uma nova arquitetura para esse seguro, que é extremamente relevante. Temos um ano para fazer isso”, disse o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto, na semana passada.

O DPVAT era cobrado no licenciamento dos veículos até 2020, mas no ano seguinte o governo federal constituiu um fundo no valor de R$ 4,3 bilhões para substituir o consórcio que ficava a cargo do seguro veicular obrigatório e isentou os motoristas da cobrança anual.

Motos são responsáveis pelo maior bolo pago pelo DPVAT

Os números são preocupante e, segundo levantamento do Governo Federal por meio da sua Agência de Notícia, apesar de representarem apenas 27% da frota nacional de veículos, de acordo com dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), as motocicletas foram responsáveis por 70,45% das indenizações pagas, o que correspondeu a 3.193.228 pagamentos. Foram cerca de 198,4 mil indenizações por morte e 2,4 milhões por invalidez permanente, a maioria homens.

* Com informações da Agência Brasil, Polícia Militar e da Assessoria de Comunicação do vereador Colemar.