Por Redação

A festa iniciou com o show da banda Tok Geral, que animou o público com o melhor do forró. A noite também foi reservada aos shows da cantora Deusa Pinheiro e do cantor Nailson Lima.

Encantada com a animação da festa, a prefeita Josi Nunes falou que a gestão está trabalhando a cada dia para manter a tradição do Arraiá da Amizade, que neste ano foi um sucesso, com participação de grande público e de competidores.

“Cada ano estamos melhorando, ofertando uma boa estrutura, tanto para quem vem assistir as apresentações, quanto para quem vem participar das competições. É uma festa linda que conta com a participação das famílias, e nosso objetivo é esse: realizar um evento para todas as famílias de Gurupi e também das cidades vizinhas que venham e se divirtam em nossas festas”, disse.

A secretária de Cultura e Turismo, Amanda Costa, ressaltou o sucesso do evento.

“É um trabalho que envolve muitas pessoas. Estamos muito felizes com o resultado. É uma festa com um investimento de quase R$ 600 mil em estrutura e premiação. Conseguimos neste ano aumentar o número de juninas, o público atendeu ao nosso convite e veio participar lotando as arquibancadas nas duas noites de festa. Trouxemos também novidades como a competição da rainha mirim, que foi um sucesso, e também a vila nordestina. Uma festa completa!”, expôs.

A autônoma, Lidiane Figueiredo, chegou cedo para garantir um bom lugar para assistir as apresentações. Disse ser uma apaixonada pelo Arraiá da Amizade, que há muitos anos participa. “A festa está muito bonita e organizada. As apresentações lindíssimas”, disse.

O vendedor, Caio Santos, foi assistir às competições acompanhado pela esposa e os dois aprovaram a realização do evento. “Uma boa estrutura, tudo muito organizado. Valeu a pena sair de casa para vir conferir esta festa”, comentou.

Competições

Um dos momentos mais esperados da noite pelo público eram as apresentações das quadrilhas juninas, que se iniciou com as juninas do grupo de Acesso. A primeira a se apresentar foi a junina do Centro de Ensino Médio Bom Jesus, com o tema “Entre fogueiras e balões, nasce uma paixão na noite do São João” e arrancou aplausos do público.

A segunda a encantar o público foi a quadrilha junina da Escola Municipal Gilberto Rezende, que estreou no Arraiá da Amizade, com o enredo a Diversidade do nordeste brasileiro, representando também o início de uma nova geração de matutos.

Logo em seguida foi a vez do público conferir a experiência e beleza das juninas do grupo Estilizadas e a primeira foi a Tradição Matuta com o tema “O fuxico”. O grupo contou o folclore do boi bumbá de Parintins na Amazônia, através de uma narrativa popular, que retrata características do festival que também acontece em junho. Foi narrada a história cômica que gira em torno do casal de noivos e de uma cidade dividida entre os dois bois mais famosos do folclore (boi garantido e boi caprichoso) e como resolução dessa história colorida e animada se cria um terceiro boi que une o amor, boi esse enfeitado de fitas, brilhos é muito fuxico.

A Tradição Matuta inovou trazendo a primeira marcatriz, Claudenira Ferreira.

A última a se apresentar foi a junina Império Nordestina que narrou a história que se passava na tribo Sateré Mawé, quando um casal de índios pede a benção ao pajé para o casamento, em seguida o casal que não tinha filhos pediu ao Deus Tupã que tornasse possível o desejo de serem pais. O pedido foi atendido e o casal teve um menino bonito e saudável, que era estimado em toda a tribo. Invejoso de suas qualidades, Jurupari, o deus da escuridão, resolveu matar o indiozinho. Um dia, enquanto o menino colhia frutos na floresta, Jurupari invoca boitatá para matar o curumim. Tupã mandou um trovão ensurdecedor alertando os pais do perigo que o menino corria, mas não houve tempo até que a serpente matasse o menino com o seu fogo. Assim, Tupã mandou plantar os olhos da criança para que deles nascesse uma planta. O fruto dessa planta deveria ser dado para as pessoas comerem com o objetivo de lhes dar energia, no local onde os olhos foram plantados nasceu o guaraná, frutinha que apresenta o aspecto de olhos.

Após as apresentações a árdua missão dos jurados que avaliaram figurino, coreografia, harmonia, animação, evolução e marcador.

Premiação

No grupo de Acesso, a campeã foi a junina CEM Bom Jesus, que além do troféu faturou R$ 6.600,00; em segundo lugar, Gilberto Rezende que levou troféu e mais R$ 3.960,00.

No grupo Estilizadas, a grande campeã foi Império Nordestina que garantiu o prêmio de R$ 13.200,00; e no segundo lugar Tradição Matuta, que foi premiada com R$ 7.920,00 e também troféus.

Claudenira Ferreira, foi escolhida a melhor Marcatriz e conquistou a premiação de R$ 1.500,00 e troféu.

O presidente da Império Nordestina, Kaio Alencar, falou da realização de vencer a competição após muitos meses de trabalho. “Estamos muito felizes, são mais de nove meses de pesquisa, de pensar o tema, figurino, para esse grande resultado. Agradecemos a todos os membros da junina, patrocinadores, à prefeita Josi Nunes que nos ajudou bastante”, agradeceu.

O professor Leandro Sampaio, da junina CEM Bom Jesus, feliz com o resultado conta um pouco da sua experiência. Ele, que foi dançarino de junina e atualmente faz a produção, comenta que tem como missão levar adiante a tradição das quadrilhas juninas e faz isso com os alunos do ensino médio do Bom Jesus, incentivando a participação, e este ano participaram pela segunda vez do Arraiá da Amizade, evoluindo e com o sonho de chegar ao grupo profissional.