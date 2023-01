por Wesley Silas

O ano do cinquentenário da Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG), presidida pelo empresário Wilson de Souza Felix de Ataíde, será marcado por grandes desafios, entre eles ultrapassar 500 associados e incentivar o comércio com inciativas como o II Festival de Prêmios ACIG, considerado a maior campanha da região sul do Tocantins com premiações de 05 motos, 25 bicicletas, 15 TVs e um pacote de viagem.

O II Festival de Prêmios ACIG foi lançado no 20 de janeiro e será encerrado no 30 de março, período em que o consumidor poderá levar, dependendo da sorte, um ou mais prêmio ao comprar nas lojas credenciadas.

A iniciativa da ACICG acontece em parceria com a Prefeitura Municipal de Gurupi, Faciet – Federação das Associações Comerciais e Industriais do Estado do Tocantins e com o apoio do SEBRAE, PICS – Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços do Estado do Tocantins, CDE – Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins, Fecomércio, Secretária da Indústria, Comércio e Serviços e o Governo no Estado do Tocantins