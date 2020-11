II edição do projeto “Conectar” reúne profissionais da saúde em Dianópolis para dia de autocuidado

Promover acolhimento aos servidores, com um dia de autocuidado, esse é o objetivo do projeto “Conectar”, promovido pela Prefeitura de Dianópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), que em sua II edição, reuniu mais de 200 profissionais de saúde do município, em um dia de promoção do bem-estar e motivação de quem todos os dias está na linha de frente cuidando de pessoas.

Por Redação

Durante toda a manhã desta sexta-feira, 27, o vento que teve início com café da manhã e abertura com a presença do prefeito, Padre Gleibson Moreira, secretário municipal de administração, Hormides Rodrigues, secretária municipal de saúde, Juliana Martinez, médica do CAPS, Simone Keller, trouxe atividades que visam contribuir com o processo de autocuidado, despertando no servidor a necessidade de um olhar mais atencioso consigo mesmo, com seu bem estar, com sua emoção para que assim, ele consiga desenvolver o atendimento final à quem busque o seu atendimento.

Para essa edição, o Conectar trouxe as oficinas voltadas para o momento de enfrentamento da pandemia da Covi19, onde os profissionais da saúde têm estado continuamente na linha de frente. “Estes profissionais tiveram um ano muito difícil, desafiador. E por recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), devemos cuidar de quem cuida da gente. O Conectar é um dia voltado especialmente para cuidar destas pessoas. E nesta edição, pensamos especificamente em trazer as oficinas com técnicas de meditação sobre esse momento difícil que estes profissionais estão enfrentando”, destacou a idealizadora do projeto, Mayana Rodrigues de Almeida.

A secretária municipal de saúde, também enfatizou o momento delicado de enfrentamento da pandemia. “Neste período todo são estes profissionais que têm se colocado na linha de frente. O ano passado trouxemos o Conectar, foi um sucesso e neste momento de pandemia pensamos em fortalecer a II edição devido a Covid19, valorizando o nosso servidor”, frisou Juliana Martinez.

O prefeito, agradeceu os servidores, pelo cuidado diário com a população e anunciou que o projeto será estendido para os demais profissionais do município.

“Tivemos um ano difícil, onde reunimos esforços de todos. E por isso, decidimos ampliar o atendimento do projeto para todos os profissionais municipais, em gratidão ao cuidado com o nosso povo”, concluiu Padre Gleibson.

Conectar

Projeto realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, que tem como objetivo a valorização do profissional que atua diariamente em atendimento à população, oferecendo oficinas de autocuidado. Nesta segunda edição, o evento contou com nutricionistas, psicólogos, terapeutas, músico e profissional da educação física. Todos unidos com o único objetivo: conectar os profissionais da saúde com há de melhor dentro de cada um deles.

Nas tendas, os profissionais: Jessyka Pinheiro, nutricionista, as psicólogas, Lorenna Martins, Izabella Feitosa e Cristina Vasconcelos, os terapeutas Laila Menezes, Renilson Souza de Freitas Júnior, Tânia Soares e a psicóloga aromaterapêuta, Thadya Campos, o músico Onassis Costa e o educado físico, Álvaro Campos, se dividiram no atendimento aos profissionais, oferecendo técnicas de autocuidado.

“Estes profissionais estão vivendo um momento delicado. Estão na linha de frente e é necessário que eles tenham essa atenção, esse cuidado. O Conectar é isso, traz diferentes técnicas para que possamos trabalhar o psicológico e o físico deste profissional. Um momento para deixá-los tranquilos e que eles saibam que são importantes. O projeto ajuda desenvolver técnicas que vão contribuir para superação deste momento”, finalizou a psicóloga, Cristina Vasconcelos.