por Redação

Para quem está finalizando o Ensino Fundamental em 2022, pode concorrer aos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio em Administração (35 vagas), Agropecuária (35 vagas) e Edificações (35 vagas). Já para quem já finalizou o Ensino Médio, ou está finalizando este ano, pode concorrer aos cursos de graduação em Engenharia Civil (35 vagas), Gestão Pública (40 vagas), Produção de Grãos (40 vagas) e Teatro (40 vagas).

As inscrições iniciam hoje, 13 de setembro e podem ser realizadas, online, no portal da seleção seja.ifto.edu.br e logo em seguida realizar o pagamento da taxa de inscrição. Para candidatos aos cursos técnicos o valor é R$ 20,00 e para superiores é de R$ 20,00. Caso o candidato se enquadre para a isenção de taxa, deverá enviar sua solicitação para o email [email protected] edu.br até 29 de setembro.

As provas do vestibular para os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio (questões de múltipla escolha) serão realizadas no dia 6 de novembro de 2022, das 8h às 12h30 , com abertura dos portões às 7h e fechamento às 7h50. E, no mesmo dia para os cursos de graduação (questões de múltipla escolha + redação) das 15h30 às 18h30, com abertura dos portões às 14h30 e fechamento às 15h20.

O resultado final do vestibular está previsto para o dia 12 de dezembro.