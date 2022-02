Por Redação

A unidade de Gurupi, do Instituto Federal do Tocantins (IFTO), por meio da Portaria GUR/REI/IFTO Nº 61/2022, de 14 de fevereiro de 2022, estabeleceu, a partir de 21 de fevereiro de 2022, o retorno presencial das atividades de ensino na unidade. O campus já havia retornado com as atividades administrativa presenciais.

A portaria dispõe que os setores administrativos deverão manter o atendimento normal aos usuários internos e externos, e o cumprimento das demandas. O atendimento presencial será feito no horário de trabalho e ocorrerá respeitando o distanciamento e cuidados recomendados pelas orientações de ordem sanitária, conforme o Plano de Retorno Gradual do IFTO.

Os servidores impossibilitados de comparecimento presencial ao trabalho, deverão encaminhar-se à Coordenação de Gestão de Pessoas para mais orientações. Por sua vez, os estudantes impossibilitados de comparecimento presencial às atividades acadêmicas, deverão seguir as orientações acerca do Requerimento de Ensino Remoto contidas no ANEXO II da portaria.

Todos os detalhes, orientações e anexos constam na Portaria Nº 61/2022.