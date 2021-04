Share on Twitter

No próximo sábado, 17, a Rede Municipal da Saúde promoverá mais uma etapa de vacinação contra a Covid-19 para os idosos que já receberam a primeira dose da vacina CoronaVac. A ação ocorrerá das 8 às 17 horas, em sete pontos estratégicos da Capital, sendo dois em formato drive thru e cinco pontos fixos. Confira os locais ao final da matéria.

Segundo a diretora de Vigilância em Saúde da Rede da Saúde, Marta Malheiros, estima-se que 3.500 idosos recebam a segunda dose do imunizante da CoronaVac. “Com os sete pontos é importante reforçar que os formatos foram feitos de maneira variada para que o acesso seja garantido para toda a população, e que todas as doses são suficientes para atendê-los”, destacou ela.

A diretora ainda explica que os usuários que receberam a vacina da CoronaVac, é necessária que seja administrada a segunda dose entre 21 e 28 dias. Já o imunizante da Oxford, o intervalo é de 90 dias. “Os idosos que serão vacinados neste sábado, são aqueles que receberam a primeira dose da vacina CoronaVac”, disse ela, lembrando que é necessário que eles fiquem atentos e verifiquem o seu cartão de vacina.

No local de vacinação o usuário deve apresentar um documento de identificação com foto (RG e CPF) e o Cartão de Vacina com o registro da D1.

Vacinação Geral

De acordo com o boletim epidemiológico da última segunda-feira, 13, já foram aplicadas 29.579 doses das vacinas contra a Covid-19, 21.131 da primeira dose e 8.448 da segunda dose. Estão sendo vacinados profissionais da saúde, idosos com mais de 67 anos, idosos institucionalizados e cuidadores desses idosos.

Locais de vacinação segunda dose

A vacinação com ênfase na segunda dose da CoronaVac ocorrerá das 8 às 17 horas nos locais abaixo.

Drive thu

– Praia da Graciosa;

– Ginásio Ayrton Senna

Ponto Fixo

– Arno 44 (409 Norte): Escola Municipal Mestre Pacífico Siqueira Campos;

– Arse 82 (806 Sul): no Colégio Estadual Tiradentes;

– Cmei Criança Feliz: Setor Santa Fé;

– Taquaruçu: Escola Municipal Crispim Pereira Alencar

– Buritirana: Unidade de Saúde da Família