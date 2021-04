Primeiro dia de aplicação para a nova faixa etária será somente por drive-thru, no Parque de Exposições, das 8 às 17 horas. Pessoas com mais de 63 anos também podem comparecer. O percentual da população vacinada chegou aos 10.12%.

Por Marcelo Martin

dosos com mais de 63 anos terão um horário especial para vacinação contra covid-19 nesta quarta-feira, 21, Dia de Tiradentes. A primeira aplicação para a nova faixa etária será em sistema drive-thru, no Parque de Exposições, das 8 às 17 horas. As UBS (unidades básicas de saúde) estarão fechadas durante o feriado e retornam ao atendimento normal na quinta-feira, 22.

A diretora de Imunização, Samilla Braga, explica que o Município receberá mais 1.960 vacinas para primeira dose, nesta terça-feira, 20. “Parte delas já será usada hoje na continuidade da vacinação dos profissionais das forças de segurança. A expectativa é atender 270 pessoas das polícias Civil, Militar, Penal e Federal, e fiscais da Prefeitura envolvidos no combate a pandemia”. Essa aplicação será iniciada às 14 horas, no Quartel do 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar).

Próximas etapas

A partir desta quinta-feira, 22, todas as UBS aplicarão tanto a primeira quanto a segunda dose, com exceção das unidades de referência para atendimento covid: Dr. Raimundo Gomes Marinho (Setor Maracanã), Albeny Soares (Setor Couto) e José de Sousa Rezende (Setor Alto Bonito). Com atendimento das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Também nesta quinta-feira, 22, e na sexta-feira, 23, haverá aplicação da segunda dose para idosos com 70 anos ou mais em sistema drive-thru, no Parque de Exposições, das 8 às 17 horas. Na próxima quarta-feira, 28, esse atendimento em veículos será ampliado para idosos entre 67 e 69 anos.

Documentos necessários

Para a vacinação da primeira dose nas unidades básicas é necessário levar o CPF (Cadastro de Pessoa Física) e um documento de identificação com foto. Já para receber a segunda dose é obrigatório apresentar documentos pessoais e o cartão de vacina com a data do recebimento da primeira dose.

Vacinação das forças de segurança

O Município já aplicou 230 vacinas no grupo formado por polícias Civil, Militar, Rodoviária Estadual e Federal e bombeiros, de acordo com listas nominais informadas pelos comandos de cada corporação. Além desses, 47 pessoas das forças de segurança da Prefeitura, composta por agentes da ASTT (Agência da Segurança, Transporte e Trânsito) e fiscais municipais receberam a primeira dose.

Dados atualizados da vacinação

Até o momento, a Prefeitura vacinou 18.266 pessoas com a primeira dose e concluiu a imunização em 6.143. O percentual da população vacinada chegou aos 10.12%. O uso das doses respeita o cronograma do Ministério da Saúde e espaçamento de tempo entre as duas doses, que é 28 dias para CoronaVac e 90 dias para AstraZeneca.