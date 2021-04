Araguaína inicia nesta quinta-feira, 15, e sexta-feira, 16, nova etapa de vacinação contra covid-19

Por Leide Mendes – Foto: Marcos Sandes/Ascom

A Prefeitura de Araguaína inicia nova etapa da imunização contra o coronavírus. O público-alvo são as forças de segurança pública e pessoas com idade a partir de 65 anos. A vacinação dos profissionais da segurança inicia na tarde desta quinta-feira, 15, às 14 horas no Quartel do 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar). A imunização dos idosos será no Parque de Exposições, nesta sexta-feira, 16, das 8 às 17 horas, no sistema drive-thru.

Para a diretora de Imunização, Samilla Braga, “o sistema drive-thru é uma opção para evitar aglomeração nos postos de saúde, proporciona maior conforto e agilidade no atendimento e, consequentemente, menor risco de infecção”.

A diretora enfatiza que é muito importante ficar atento aos locais e datas de vacinação, principalmente nesta etapa, pois somente serão destinadas às UBS (unidades básicas de saúde) as doses restantes.

“Mesmo com o relaxamento das medidas restritivas, é importante salientar a necessidade de vacinar o público alvo, continuar usando máscara, higienizando as mãos e mantendo distanciamento”, enfatizou a diretora.

Profissionais de segurança

O Município recebeu 250 doses direcionadas para as forças de segurança e vai usar de acordo com as listas nominais informadas pela Secretaria de Segurança Pública do Tocantins.

Dados atualizados da vacinação

Para a primeira aplicação o município recebeu 18.185 doses e aplicou 17.542. Para a segunda, o número foi de 14.100 doses, tendo sido aplicadas 5.155.

Já foram aplicadas 95,46% das doses recebidas e o percentual de imunizados chega a 9,57% da população araguainense com a primeira aplicação da vacina contra a covid-19.