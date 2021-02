Em reunião com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quarta-feira (17), a prefeita Fátima Coelho deu início ao processo de parceria para o Censo Demográfico (2021), no município.

por Redação

A reunião contou com a participação da secretária municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Habitação, Marivânia Santiago, e da coordenadora censitária subárea do IBGE, Kivya Regina Sousa Lopes.

A coleta de dados para o Censo Demográfico foi suspensa em 2020, por causa da pandemia pelo novo Coronavírus. Agora, a proposta é retornar os trabalhos.

“A operação censitária tem como finalidade obter informações atualizadas e precisas, que são fundamentais para o desenvolvimento e implantação de políticas públicas e para a realização de investimentos, tanto do governo quanto da iniciativa privada. Por isso, é importante a parceria com a comunidade e com o poder público”, analisou a prefeita de Guaraí, Fátima Coelho.

Censo 2021 vai visitar todos os municípios brasileiros

A partir de agosto até outubro deste ano, cerca de 213 milhões de habitantes, em aproximadamente 71 milhões de endereços, serão visitados pelos recenseadores nos 5.570 municípios do país. Realizado a cada dez anos, o Censo Demográfico é a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país.

IBGE abre mais de 204 mil vagas temporárias para o Censo 2021

O IBGE publicou hoje (18) dois editais para contratar temporariamente 204.307 pessoas para trabalhar na organização e na coleta do Censo Demográfico 2021. São oferecidas 181.898 vagas para recenseador, 16.959 para agente censitário supervisor (ACS) e 5.450 para agente censitário municipal (ACM) em 5.297 municípios do país. Os quadros de distribuição das vagas estão disponíveis para consulta no site do Cebraspe, empresa organizadora dos processos seletivos.

As inscrições para ACM e ACS começam nesta sexta-feira (19) e vão até 15 de março. Já para recenseador, as inscrições serão realizadas de 23 de fevereiro a 19 de março.