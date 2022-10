Por Redação

A ação terá a presença do superintendente, Paulo Ricardo Amaral, além de coordenadores e supervisores do Censo. Serão distribuídos folhetos, pipoca e balões para a criançada, nas tendas do IBGE. Ao visitarem os pontos de divulgação, as pessoas poderão conhecer mais a operação censitária e esclarecer dúvidas sobre o recenseamento. Em Belo Horizonte (MG), o evento terá a participação do presidente do IBGE, Eduardo Rios Neto.

Censo 2022

Iniciada em 1° de agosto, a coleta do Censo 2022 foi prorrogada nesta semana para durar até o início de dezembro, devido à falta de recenseadores e dificuldades encontradas em alguns setores censitários, especialmente de classe de rendimento mais altas, em responder à pesquisa. Os primeiros resultados da operação, devem ser divulgados no final de dezembro.