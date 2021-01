Os empresários Felipe Haeckel e Francisco Kehrle anunciaram a construção de um hotel da rede hoteleira Accor, o maior grupo de hotéis do mundo, proprietário dos hotéis Ibis com investimento de aproximadamente R$ 15 milhões.

por Redação

O Ibis Rouge será o primeiro hotel de bandeira internacional instalado em Araguaína e contará com 50 apartamentos, sala de reuniões, academia e restaurante. De acordo com o empresário Felipe Haeckel, a consolidação da cidade como polo econômico foi fundamental para a escolha.

“Além da localização privilegiada de Araguaína, dando acesso a vários estados, o que chamou a nossa atenção foram os expressivos investimentos em infraestrutura realizados pela gestão municipal nos últimos anos, tornando a cidade atraente e propícia para um negócio deste porte”, explicou Felipe Haeckel.

A construção do primeiro hotel de bandeira internacional foi anunciada pelos investidores em uma visita ao gabinete do prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues.

Além da estrutura voltada aos hóspedes, o empreendimento também vai contar com um centro comercial no estilo “Open Malls”, uma espécie de shopping center aberto com a disponibilidade para receber diversos negócios e um grande fluxo de pessoas.

Mais oportunidades

“A vinda deste grande grupo para Araguaína mostra que já somos vistos com importância a nível internacional. Mas o mais importante é que isso reflete positivamente para a população de Araguaína, que teve novas oportunidades de emprego desde a construção até o funcionamento do hotel na cidade”, disse o prefeito Wagner Rodrigues.

A previsão é que a construção do hotel, que ficará localizado na Avenida Marginal Neblina, tenha início ainda no primeiro semestre de 2021 e de acordo com o secretário executivo do Desenvolvimento Econômico, Hélter Dantas, a chegada do Hotel Ibis em Araguaína também poderá atrair outros investimentos.

“Negócios como este atraem a atenção de grandes investidores, por saberem que há uma ampla pesquisa de mercado que garante a viabilidade do empreendimento. É o momento de aproveitar e potencializar ainda mais o crescimento e o desenvolvimento econômico do nosso Município, incrementando o comércio, a indústria e o turismo”, acrescentou Hélter Dantas.