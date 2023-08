Por Redação

Nesta terça-feira, 22, o projeto Horta Comunitária realizou mais uma grande entrega de hortaliças na cidade de Dueré, região Sul do Estado e atendeu 200 famílias. Idealizado e implantado pelo deputado estadual Eduardo Fortes, o projeto conta o apoio dos vereadores Raullison Marinho e Lucidalva Souza, além da prefeitura municipal de Dueré.

“A cada dia nosso projeto Horta Comunitária é ampliando, atendendo mais cidades e famílias. É do conhecimento de todos que a falta de comida prejudica milhares de famílias no Tocantins e precisamos fazer a nossa parte”, destacou do deputado que lançou recentemente o programa “Tocantins Sem Fome” que atua em várias frentes, desde ações permanentes, propostas de projetos Lei e políticas de públicas.