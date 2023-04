Share on Twitter

Por Wesley Silas

Desde o ano de 2015, os moradores de Gurupi fazem parte dos 58,5% da população brasileira que direcionam o lixo, resíduos sólidos, para os aterros sanitários. Para dinamizar a coleta de lixo em Gurupi a Prefeitura começou no ano de 2016 a implantar contêineres de lixo em alguns pontos da cidade. A falta de conscientização na preservação, de manipulação e destruição dos contêineres pela comunidade tem sido registrada pelo Portal Atitude em várias matérias. O último caso foi registrado na Avenida Sergipe, esquina com a Rua 20 – ao lado de um espetinho.

O derretimento do contêiner foi registrado por moradores do setor Jardim Eldorado e para evitar que a situação se repita a Secretária Municipal de Infraestrutura, Juliana Passarin enviou um ofício à Associação Comercial Industrial de Gurupi (ACIG) pedindo apoio para uma campanha de conscientização dos comerciantes. A destruição do contêiner acontece, praticamente, um ano após a Prefeitura de Gurupi ter usado o dinheiro público para adquirir novos contêineres.

Nas principais ruas e avenidas da cidade se tornou corriqueiro observar muitas pessoas deixando lixo no canteiro central e nas calçadas, enquanto há contêiner vazio ao lado.

Medidas tomadas

Para evitar o desperdício do dinheiro público, a Prefeitura registou um Boletim de Ocorrência e iniciou uma parceria com a ACIG para desenvolverem uma campanha de conscientização para que os empresários orientem seus funcionários a colocarem lixo da forma correta nos contêineres de plástico.