Em sessão do Tribunal do Júri realizada na manhã desta quinta-feira, 19, o Ministério Público do Tocantins (MPTO) obteve a condenação de Ricardo Santos Lima à pena quatro anos de reclusão pelo crime de tentativa de homicídio em face de Ítalo Henrique Santos da Silva.

da redação

O crime, motivado por briga entre facções, aconteceu em abril de 2018, em Araguaína. Segundo a apurado, a vítima encontrava-se em frente a sua residência, com amigos, quando o autor, na companhia de outras duas pessoas, fez disparo contra Ítalo, que conseguiu fugir pulando um muro. Nenhum tiro o atingiu.

O conselho de sentença acatou todas as teses do Ministério Público de tentativa de homicídio, qualificado pelo motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ricardo Santos já se encontra preso no presídio Barra da Grota condenado por crime de homicídio.