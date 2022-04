A VIAFOOD DELIVERY é um aplicativo de delivery, criado por um gurupiense, chegou na fase final de testes e agora está ampliando a plataforma, incluindo mais opções como farmácias, restaurante, hamburqueria, pizzaria, cafeteria padarias, lojas de roupa, petshops e outros.

VIAFOOD DELIVERY, lança neste sábado (23), uma versão atualizada do app. Depois de analisar o feedback dos usuários, a empresa se dedicou a melhorar as funcionalidades do aplicativo.

Idealizador do projeto, Geraldo Sousa revela que a fase de testes foi muito importante para entender as necessidades dos usuários.

“Essa era a parte mais importante para termos certeza da garantia da entrega da comida, com todas as notificações e processos de pagamento. Nós montamos um novo layout para o aplicativo, está com uma cara nova, muito mais legal. Nós aprendemos bastante com o feedback dos gurupiense e pudemos melhorar muito a plataforma. Conseguimos incluir a possibilidade do cliente pagar os seus pedidos com facilidade. Tudo isso para trazer mais qualidade ao serviço”, comemora.

O aplicativo estará disponível para smartphones IOS e Android e irá funcionar nos horários de 11h às 23h, atendendo toda a cidade com um serviço de delivery personalizado.

A Viafood disponibiliza uma grande variedade de pratos deliciosos em apenas alguns cliques e você os recebe no conforto do seu lar ou mesmo no trabalho, reunião de amigos, enfim, onde você quiser! Quem escolher é você!

https://www.viafood.com.br/

Instagram: @viafoodedelivery