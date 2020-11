Hipermercado Extra de Palmas é autuado por publicidade enganosa

Desde o início do mês de novembro o Procon Tocantins tem monitorado o preço de diversos produtos, devido a promoção da Black Friday. Nesta quinta-feira, 26, o Procon Tocantins autuou o hipermercado Extra por publicidade enganosa. O órgão de defesa do consumidor identificou dois produtos que estavam sendo monitorados com aumento abusivo, no hipermecado em Palmas.

por Redação

Conhecida como sexta-feira negra, a Black Friday acontece nesta sexta-feira, 26. O Art. 37 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) determina que é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

Ou seja, segundo o CDC, enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços”.

O aparelho celular Smart Samsung S20 128G que antes da Black Friday estava sendo vendido por R$ 3.999,99, teve um reajuste de R$1.000. Ou seja, estava sendo vendido por R$ 4.999,00. Já o segundo produto, também um aparelho celular, sendo o IPhone 11 Black 64 G vendido anteriormene de R$ 4.499,00 e com reajuste R$200 no preço. Passando a ser comercializado no valor de R$ 4.699,00.

“Nos dois produtos o Extra, aumentou os preços e ainda colocou um anúncio de Black Friday passando uma falsa sensação para os consumidores de que o produto estava com o preço atrativo. Isso é propaganda enganosa, pois a empresa aumenta os preços e os consumidores não têm benefício nenhum”, explicou Walter Viana, superintendente do Procon Tocantins.