por Wesley Silas

O servidor público lotado no Ruraltins em Gurupi e ex-presidente da Executiva Municipal do PT, Hélio Barros Leite e sua esposa e Angelita Salviano encontram-se internado e intubados na UTI/Covid do Hospital Regional de Gurupi (HRG) desde o dia 08 de junho. Para piorar a situação, seu filho, Helio Filho também encontra-se entubado na UPA no aguardo de uma vaga de UTI-Covid no HRG.

Segundo o Boletim Médico desta quarta-feira, 16, o quadro clínico do casal é gravíssimo, usa ventilação mecânica e encontra-se sedado com uso de medicamentos. “Meu irmão foi entubado ontem a noite e está aguardando o SAMU buscar (na UPA_ para leva ele pra UTI”, disse a filha do casal Hellen Monick, em meio ao luto da sua avó Maria do Socorro Barros Leite. “A minha avó não foi Covid ela faleceu decorrente a problemas de rins e foi fazer uma hemodiálise e teve uma parada (cardiorrespiratória) e não resistiu. Ela pegou Covid, mas a morte dela não foi em consequência da Covid”, acrescentou.

Diante a situação delicada, amigos e familiares buscam sensibilizar a sociedade para custear parte das despesas da família.

“Por favor, doem o que puderem. A situação deles é grave e o filho Hélio Júnior também está sendo encaminhado para UTI. Desta forma as pessoas podem doar no pix da professora Eriluccia, que levará em mãos da Helem.

Doação

Confira o chave do pix (telefone): 63992339819 ou via depósito bancário na Caixa Econômica Federal em nome de Helio Barros Leite Júnior, agência 3863, operação 013 (poupança), conta 15.232-6.