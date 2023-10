Gurupiense Quesede Ayres assume Secretária Executiva de Saúde da Prefeitura de Goiânia que tem previsão orçamentária de mais de R$ 2 bilhões para 2024

Por Wesley Silas

O ex-secretário de habilitação e ex-secretário-executivo da Secretaria de Estado da Saúde (SES), no governo Carlesse, o administrador de empresas, Quesede Ayres; que atuou também como Secretário Extraordinário de Ações Governamentais e Parceria Público-privada do governador Wanderlei Barbosa, foi nomeado pelo prefeito de Goiânia (GO) Rogério Cruz como Secretário Executivo da Secretaria Municipal de Saúde que, conforme a discussão da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2024, receberá 10,82% a mais de recursos em 2024, passando de R$ 1,8 bilhão para R$ 2,1 bilhões .

O valor do orçamento da Prefeitura de Goiânia supera todo orçamento da Prefeitura de Palmas que foi de R$ 2,030 bilhões de receita estimada e Secretaria Municipal de Saúde – que é o Fundo Municipal de Saúde – tem uma previsão de receita no valor de R$ 337,4 milhões. Supera também o orçamento da Saúde do Governo do Tocantins com previsão de, aproximadamente, R$ 2 bilhões.