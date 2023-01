Por Redação

Creuza Alves da luz era casada com Edson Gomes, e eram proprietários do Bar e Restaurante Rei do Espeto, localizado na Avenida Bahia esquina com a rua 7, ambiente muito familiar e aconchegante.

Ela era filha de seu Antônio e Adelina, Guri, família tradicional de Gurupi e região.

Creuza tinha 56 anos, deixa esposo, dois filhos, Rahyza e Rahyne, e um neto de 5 anos.

O corpo será velado em Barcelona, e em seguida será cremado, e suas cinzas trazidas para o Brasil e jogadas no rio Tocantins.