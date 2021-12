O governador em exercício, Wanderlei Barbosa, receberá nesta segunda-feira o título de Cidadão Honorífico de Gurupi. Além dele, outras 23 lideranças de Gurupi, como o pastor Antônio Baltazar, o alfaiate Orlando Matos e o professor José Marques Neto receberão as outorgas.

Da redação

A programação está sendo feita pela Câmara Municipal de Gurupi e segundo o vereador Zezinho da Lafiche, coordenador deste evento, serão entregues 24 títulos honoríficos a pessoas que contribuíram e contribuem com o município.

O evento contará com a participação do Governador em exercício do Tocantins, Wanderlei Barbosa, do Presidente da Assembleia Legislativa, Toinho Andrade, ambos receberão títulos honoríficos, além de personalidades locais como o Pastor Antônio Baltazar, Professor José Marques Neto, Orlando Matos, o popular Pequi, dentre outros.

O evento será transmitido no Facebook e no YouTube no canal da Câmara Municipal de Gurupi às 19 horas.