Vídeo: Zé Neto e Cristiano convidam Gurupi para um show memorável no estádio Resendão

Via Assessoria

A contagem regressiva para o grande show da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano em Gurupi já começou! No dia 01 de novembro, véspera de feriado, o Estádio Resendão será palco de uma noite de música, alegria e emoção sem igual, e os artistas querem convidar calorosamente a população de Gurupi e região para se juntar a eles nesse espetáculo incrível.

O Convite da Dupla

Em um comunicado especial, Zé Neto e Cristiano expressaram sua empolgação em estar de volta a Gurupi:

“Gurupi e toda a região, estamos ansiosos para nos encontrarmos com vocês! Será uma noite mágica, e nós queremos convidar cada um de vocês para fazer parte desse momento único. Preparem-se para cantar, dançar e se emocionar conosco. Será uma festa inesquecível, e mal podemos esperar para estar no Estádio Resendão com todos vocês!”

Compre Online

Para aqueles que preferem a comodidade das compras online, os ingressos estão à venda pelo Ingressos S.A. É uma maneira rápida e prática de garantir seu acesso a essa noite especial.

Apoio Fundamental

O sucesso deste evento não seria possível sem o apoio essencial de diversas empresas e parceiros locais que se uniram para tornar este show uma realidade. A presença de Zé Neto e Cristiano em Gurupi é aguardada com grande expectativa, e a cidade se prepara para receber fãs de todos os cantos da região.