A decisão de dedicar a via em construção ao ex-Governador Siqueira Campos foi motivada pela relevância da obra para a cidade de Gurupi, sendo uma importante ligação estrutural entre as regiões Leste e Oeste do município. A Prefeita Josi Nunes considerou que a via, por sua magnitude e seu potencial de integração, é uma homenagem à altura de Siqueira Campos.

A Via da Integração será um marco para a cidade de Gurupi, conectando-a ao futuro e promovendo a ligação entre diferentes partes do município. Através dessa iniciativa, a Prefeitura busca preservar a memória do ex-Governador e reconhecer sua contribuição para o desenvolvimento do Tocantins.

A gestora considera uma justa homenagem ao legado do ex-Governador. “Vamos fazer uma homenagem ao criador e ex-Governador do Tocantins, Siqueira Campos, esse grande líder do nosso Estado, dando o nome dele à Via da Integração que estamos construindo em Gurupi, que liga os lados Leste e Oeste da cidade, passando pelo viaduto da BR-153. Será a Via da Integração Governador Siqueira Campos. É uma forma de homenagear esse ícone da nossa história. Vou encaminhar o Projeto de Lei para a Câmara Municipal e após a aprovação e conclusão das obras vamos colocar o nome dele”, disse a Prefeita.

A homenagem à Siqueira Campos por meio da Via da Integração reflete o reconhecimento de sua importância histórica e política para o Estado e para Gurupi. A obra se tornará, assim, um patrimônio que irá perpetuar sua memória e seu legado de integração e desenvolvimento. A expectativa da gestão é de que a Via da Integração Governador Siqueira Campos se torne um símbolo de progresso e união para a cidade, promovendo o desenvolvimento e a integração entre os bairros e regiões do município.

As obras da estão em andamento e a previsão é de que sejam concluídas até o aniversário da cidade, em novembro.

A Via da Integração Governador Siqueira Campos vai ligar a parte inferior do viaduto da BR-153 até o final da Avenida Beira Rio, pelo lado Leste, e as Avenidas Lenival Correia e Antônio Nunes, pelo lado Oeste, por meio da criação da Avenida Contorno da Nascente do córrego Mutuca. Essas quatro avenidas formarão a maior via no sentido Leste-Oeste, totalizando aproximadamente 10km de extensão. A Via da Integração envolve também o Parque da Nascente do Mutuca, que contará com pista de caminhada, ciclovia e iluminação.

O projeto de expansão urbana faz parte das propostas da gestão da prefeita Josi Nunes e é voltado para proporcionar acessibilidade, lazer, prática esportiva e preservação dos mananciais e nascentes da cidade. A obra, avaliada em R$ 24 milhões, recebeu recursos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), por intermédio do Senador Eduardo Gomes e do Deputado Federal Carlos Gaguim.