“Têm alguns professores da universidade que estão ganhando muito, com salários altíssimos, porém não estão produzindo nada e ainda impedem de outros doutores e mestres de ministrarem aulas na Unirg”, chegou a declarar um vereador durante sessão desta quarta-feira (24) que debateu sobre os critérios de pontuação, os requisitos e a produtividade de cada docente que justifique a permanência ou não no regime de dedicação exclusiva.

por Régis Caio

O requerimento de autoria do vereador Ivanilson Marinho (Solidariedade) e subscrito pelos demais parlamentares solicita esclarecimentos sobre a legislação que rege os regimes de trabalho dos docentes da Universidade de Gurupi, especialmente os docentes com Dedicação Exclusiva, a segurança jurídica para pagamento dos docentes com Dedicação Exclusiva

O poder legislativo fez inclusive uma convocação ao Presidente da Fundação UnirG, Thiago Piñeiro Miranda e por extensão a Reitora da Universidade de Gurupi, Sara Falcão para comparecimento à Câmara Municipal. O objetivo é para ambos prestarem todo e quaisquer esclarecimentos sobre o requerimento, além de outras dúvidas surgidas e levantadas pelo Poder Legislativo no que compete as atribuições da Universidade.